Столтенберг еще на год останется генсеком НАТО

24 мар. 16:35

Главы стран НАТО сегодня во время саммита договорились о продлении мандата Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Североатлантического альянса. Такое заявление было распространено сегодня по его итогам.

"Лидеры стран НАТО договорились сегодня, 24 марта 2022, продлить мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на год, до 30 сентября 2023 года", - цитирует релиз "Интерфакс".

Напомним, Столтенберг собирался покинуть этот пост и уже занял должность главы Центробанка Норвегии, но подал в отставку, так и не вступив в нее. Изменения связаны с ситуацией вокруг Украины.