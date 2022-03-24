Лавров через неделю полетит в Китай

24 мар. 16:24

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 марта совершит визит в Китай, рассказала на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"31 марта в Китае состоится третья министерская конференция стран - соседей Афганистана, речь идет о России, Китае, Иране, Пакистане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане", - пояснила дипломат.

Она указала, что российскую делегацию возглавит Сергей Лавров.

По словам Захаровой, участники встречи получат "хорошую возможность" рассмотреть аспекты координации региональных усилий на гуманитарном и социально-экономическом треке помощи Афганистану и "сверить часы" по противодействию терроризму и наркотрафику.