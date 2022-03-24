Британия теряет Украину

Великобритания после выхода из Евросоюза придумала новый проект по выстраиванию своей внешней политики. Концепция получила название "Глобальная Британия". Ее цель заключается в том, чтобы укрепить связи со своими бывшими метрополиями, союзниками на Ближнем Востоке, с США и искать новых партнеров по миру. Украина стала одной из целей этой политики.

В рамках концепции британцы начали создавать узкие, но работоспособные альянсы. Первым стал AUKUS в составе США, Австралии и самого Соединенного Королевства. Перед спецоперацией России на Украине появился и второй союз - "Великобритания-Польша-Украина". Британцы накачивали Украину оружием, поставляли туда противотанковые NLAW, даже отправляли Киеву своих военных советников. Не соперничая с США, Британия играла в свою игру на ближних подступах к России.

Когда Россия, так и не дождавшись позитивного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности от США и НАТО (по невступлению в Альянс Украины), начала спецоперацию, вся стратегия Лондона стала рушиться. Когда на поле присутствуют российские военные, Украина оказывается вынуждена отказаться от планов вступления в НАТО. Альянс в свое время инициировал английский премьер Уинстон Черчилль, так что остановка продвижения НАТО на восток - поражение и для Англии.

Видя бессмысленность и бесперспективность своего курса по созданию "Антироссии", Лондон решил обратиться к экономике. С первых дней спецоперации англичане, словно "пираты XXI века", начали конфисковать собственность у русских олигархов в Британии, вынудив Романа Абрамовича продать свое детище, ФК "Челси". Сегодня Лондон включил санкционную политику на всю катушку. Под рестрикция попали 59 российских чиновников, предпринимателей, банков и компаний.

Среди компаний такие гиганты, как Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Алроса", "Совкомфлот", "Русгидро", РЖД, "Оборонные инициативы", СМП Банк. Из руководителей корпораций британцы ограничили следующих лиц: глава "Сбера" Герман Греф, бизнесмен Олег Тиньков, бывший первый зампред правления "Сбера" Лев Хасис, деловой партнер Романа Абрамовича, глава компании Millhouse Евгений Швидлер, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Лондон из последних сил старается спасти киевский режим, ибо его падение будет полным крахом всей "Глобальной Британии" в СНГ. Поэтому британское правительство намерено и дальше поставлять вооружение. Об этом свидетельствуют заявления министра обороны Британии Бена Уоллеса, которое выложили в соцсети пранкеры Лексус и Вован. "Мы рассматриваем все больше и больше систем вооружения, которые могли бы помочь вам", — сказал Уоллес.

Очевидно, что одних поставок оружия Украине недостаточно для подрыва спецоперации России. ВС РФ уже на польской границе уничтожают конвои и наемников. Поэтому Лондон будет действовать в тесной связке с США и НАТО. В последнем консенсус по реакции на действия России все еще не сложился. Санкции западные страны поддерживают, но не любые. Министерство энергетики ФРГ, например, сегодня заявило о невозможности отказа от угля, нефти и газа из России. Немцы также против военного вмешательства - введения бесполётной зоны над Украиной и отправки миротворцев НАТО.