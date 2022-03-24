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"Бесправный" пьяный рецидивист задержан по горячим следам после угона во Владикавказе

&quot;Бесправный&quot; пьяный рецидивист задержан по горячим следам после угона во Владикавказе

Угон иномарки раскрыли по горячим следам правоохранители во Владикавказе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Поздней ночью к стражам порядка обратился 35-летний местный житель, который рассказал, что только что с улицы Б. Ватаева угнали его Toyota Camry стоимостью 800 тыс рублей, когда он на пару минут зашел в магазин, оставив машину заведенной.

Ориентировка была передана всем нарядам и патрулям, был введен плана "Перехват".

Кроме того, преступление попало на камеры видеонаблюдения: когда водитель зашел в магазин, неизвестный быстро перешел дорогу, сел за руль и быстро скрылся с места преступления. Полицейские оперативно задержали его.

Выяснилось, что 28-летний ранее судимый житель села Ногир был нетрезв и никогда не получал водительских прав.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", подозреваемый арестован.

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