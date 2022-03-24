"Бесправный" пьяный рецидивист задержан по горячим следам после угона во Владикавказе

24 мар. 15:58

Угон иномарки раскрыли по горячим следам правоохранители во Владикавказе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Поздней ночью к стражам порядка обратился 35-летний местный житель, который рассказал, что только что с улицы Б. Ватаева угнали его Toyota Camry стоимостью 800 тыс рублей, когда он на пару минут зашел в магазин, оставив машину заведенной.

Ориентировка была передана всем нарядам и патрулям, был введен плана "Перехват".

Кроме того, преступление попало на камеры видеонаблюдения: когда водитель зашел в магазин, неизвестный быстро перешел дорогу, сел за руль и быстро скрылся с места преступления. Полицейские оперативно задержали его.

Выяснилось, что 28-летний ранее судимый житель села Ногир был нетрезв и никогда не получал водительских прав.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", подозреваемый арестован.