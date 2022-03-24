Швейцария не конфискует активы попавших под санкции россиян

24 мар. 15:53

Представитель Госсекретариата по экономике Эрвин Боллинджер заявил, что Швейцария заморозит активы граждан, попавших по санкции, но не будет их конфисковывать.

"В соответствии с многолетней практикой активы в рамках санкций блокируются, но не конфискуются. Санкции касаются ограничения распоряжаться имуществом, но, с другой стороны, оно остается у лиц, попавших под санкции", - цитирует Боллинджера РИА Новости.

Он отметил, что Швейцарии не обладает законодательной базой, которая смогла бы позволить конфисковать имущество или активы, находящиеся под санкциями.

Ранее Боллинджер сообщал, что объем попавших под санкции в Швейцарии российских активов составляет около 5,7 млрд швейцарских франков (более $6,1 млрд).