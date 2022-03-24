Две девочки найдены мертвыми в реке на Дону

24 мар. 15:30

Тела двух маленьких девочек найдены в реке в Ростовской области, такое сообщение распространила пресс-служба СУ СКР по Дону.

"В хуторе Будановка Ростовской области на непокрытом льдом участке реки Яблоновая были обнаружены тела двух девочек, 2017 и 2019 годов рождения, без признаков насильственной смерти", - рассказали в ведомстве.

По предварительной версии, дети утонули в реке.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователь и криминалист осмотрели место трагедии и тела, назначены экспертизы.