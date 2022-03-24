Российские школьники будут воспевать флаг РФ?

24 мар. 15:19

В российских школах необходимо ввести практику воспевания государственных символов, уже давно существующую в США, такое мнение выразил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения.

"Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века, с той поры не менявшейся", - цитирует его РИА Новости.

Мединский уточнил, что в некоторых штатах школьники имеют право не проговаривать соответствующие слова, однако присутствовать все равно обязаны.

Помощник президента заявил, что такую же систему надо предложить в российских школах, причем прямо сегодня. Мединский призвал от имени комиссии направить рекомендацию в Минпросвещения, все члены комиссии единогласно одобрили эту мысль.