Зурабишвили: необходимо повысить совместимость Грузии с НАТО

24 мар. 15:09

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на учениях Грузия - НАТО заявила, что особую важность приобретает беспрерывное развитие оборонных способностей страны и повышение совместимости со стандартами НАТО.

"Для нашего региона, Европы, мира и в первую очередь Грузии в этот сложнейший период особо важным является беспрерывное развитие оборонных способностей, усиление устойчивости и повышение совместимости со стандартами НАТО. Кибербезопасность и стратегические коммуникации были основными направлениями текущих учений. Развитие возможностей Грузии в этих сферах является критически важным для того, чтобы справиться с сегодняшними глобальными вызовами", - приводит ее слова администрация президента.

Помимо Зурабишвили, учения посетил и глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили. Он оценил высокий уровень подготовки военнослужащих. "Все этапы учения Грузия - НАТО 2022 года были спланированы нашими военными и проходят в соответствии со стандартами НАТО", - добавил премьер.