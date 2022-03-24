Преступники "заминировали" ТЦ, кино и вокзал в Ставрополе

24 мар. 14:58

Неизвестный злоумышленник сегодня сообщил о "минировании" торговых центров, кинотеатра и железнодорожного вокзала в Ставрополе, написал глава города Иван Ульянченко в своем канале в Telegram.

"Сегодня снова поступило сообщение о минировании. На этот раз речь идет о ТЦ "Москва", "Европейском", ЦУМ, кинотеатре "Салют" и железнодорожном вокзале", - пояснил градоначальник.

Он заверил, что специалисты обязательно проверят эти места.

Ульянченко добавил, что службы экстренного реагирования уже прибыли на место ЧП и проводят эвакуацию.