Сотрудники аэропортов Краснодара и Анапы переведены на режим простоя

24 мар. 14:51

Примерно 40% сотрудников аэропорта Краснодара и 18% персонала воздушной гавани Анапы переведены на режим простоя из-за ограничения полетов, которое продлено до 1 апреля. Такое сообщение распространила пресс-служба ГК "Аэродинамика".

"В основном это работники наземного обслуживания судов, службы авиационной безопасности и организации перевозок", - цитирует его РИА Новости.

На этих сотрудников по-прежнему распространяются социальные программы поддержки, им будет выплачиваться зарплата в размере двух третей от оклада.

Оператор обращает внимание на то, что сокращений персонала не планируется, более того, сотрудники уже начали готовиться к летнему сезону: они приводят в порядок производственные помещения и залы обслуживания, учатся на курсах повышения квалификации.