В Москве назвали самого активного участника антироссийской гонки

24 мар. 14:49

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что антироссийская гонка Бориса Джонсона приведет британского премьера не к Олимпу, а внешнеполитическому тупику.

"Что касается господина Джонсона, то он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки. Но только гонка эта не приведет никого на Олимп, и участников этой гонки не приведет на Олимп, а наоборот, приведет к внешнеполитическому тупику", - цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, "Запад совершил все ошибки, которые нельзя было совершать, предался всем предрассудкам, которым нельзя было предаваться".