Рецидивист не смог открыть ключами сейф в ломбарде в Нур-Султане

24 мар. 14:35

Подозреваемого в курьезном ограблении ломбарда задержали в Нур-Султане, такое сообщение распространила пресс-служба столичного департамента полиции.

Сигнал о преступлении был получен от 21-летней оценщицы. По ее словам, 21 марта примерно в 11.00 в ломбард зашел неизвестный мужчина и пригрозил ей ножом. Шокированная девушка не смогла открыть сейф ключами, тогда подозреваемый взял связку и попробовал сделать это сам, но не сумел. Придя в бешенство, он ударил девушку кулаком.

"Затем подозреваемый взял со стола сотовый телефон и золотые серьги с бриллиантом, золотую цепочку с подвеской, два золотых кольца. После чего он скрылся с места преступления", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Вскоре подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Им оказался 34-летний местный житель, ранее судимый. Правоохранители установили также, куда он сбыл украденные вещи, они изъяты.

По факту идет досудебное расследование.