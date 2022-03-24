Обвиняемого задержали через несколько минут после умышленного убийства в Грузии

24 мар. 14:26

Правоохранители за несколько минут раскрыли умышленное убийство в Поти и задержали подозреваемого, такое сообщение опубликовано на сайте МВД Грузии.

Как установило следствие, во время ссоры 30-летний обвиняемый нанес своему приятелю-ровеснику травмы тупым предметом в его собственной квартире и сбежал.

От ранений молодой мужчина умер на месте, передает Sputnik Грузия.

Стражи порядка задержали обвиняемого уже через несколько минут, орудие убийства было найдено на месте преступления.

Открыто уголовное дело по факту умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.