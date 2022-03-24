YouTube не будет блокировать российский неновостной контент

24 мар. 14:07

Видеохостинг YouTube не блокирует неновостной контент из России, на платформе разрешены каналы с развлекательным и историческим содержанием, фильмами и музыкой, сообщает пресс-служба Google.

"Ранее по всему миру были заблокированы каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ. При этом на платформе в принципе разрешены каналы, которые публикуют только неновостной контент, например, российские развлекательные шоу, исторический контент, фильмы, мультфильмы и музыку", - сказано в сообщении.

YouTube 13 марта заблокировал каналы Гостелерадиофонда. В ответ Роскомнадзор призвал Google восстановить к ним доступ.

В четверг сервис восстановил доступ к каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".