Александр Фролов: Европа согласится покупать российский газ за рубли 

24 мар. 14:30

Всего одна европейская компания почти наверняка откажется от покупки российского газа за рубли – польская PGNiG, в то время как остальные после технических переговоров согласятся, рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, пояснив, что именно заинтересует Европу в распоряжении президента Владимира Путина экспортировать газ не за доллар, а за рубли.



Задача, которую надо решить – скорректировать текущие контракты. "В контрактах прописана валюта, в которой идут расчеты. Более 15 лет назад, в начале века, проходил долгий процесс переключения с торговли в долларах на торговлю в евро, то есть дедолларизация, о которой активно говорят в последнее время, ведется уже довольно давно, на протяжении двух десятилетий. И в итоге многие газовые контракты с европейскими компаниями действительно были переключены с долларов на евро. Соответственно, для того, чтобы перевести торговлю газом в рубли, нужно изменить действующие контракты или подписать дополнительные соглашения. Необходимы переговоры с контрагентами, которыми в данном случае являются европейские компании – дружественные компании из недружественных нам стран. Уверен, что первая фаза таких переговоров уже началась", - сообщил он.



Никаких препятствий для перевода торговли газом в рубли нет. "Главное – договориться, как это отразится на действующих контрактах. И здесь дополнительным стимулом может быть предоставление скидки относительно той цены, по которой европейские компании покупают российский газ в иностранной валюте. Скидка европейцам очень интересна, поскольку при текущем уровне цен на газ европейская экономика начинает схлопываться. Мировой энергетический кризис, начавшийся в 2021 году, продолжает нарастать, все негативные факторы, существовавшие до 24 февраля 2022 года, по-прежнему действуют. Все так же в мировых масштабах не хватает предложения газа, а спрос остается высоким, из-за чего сокращается число потребителей, в данном случае, в Европейском Союзе. Закрываются предприятия, производящие продукцию из газа, и предприятия, для которых критична цена на электроэнергию. Полгода в ЕС газ слишком дорогой, и мы видим, что при таких ценах европейская экономика не может работать", - обратил внимание экономист.



В итоге Европа независимо от военной спецоперации РФ на Донбассе и антироссийских санкций стоит на пороге экономического коллапса. "Россия в коллапсе европейцев не заинтересована, поскольку Европа как совокупность стран является нашим крупнейшим торговым партнером. И для того, чтобы поддержать европейскую экономику, одновременно решив нашу проблему, можно было бы предложить европейским компаниям скидку на газ при торговле в рублях. Средняя цена на российский газ в январе на европейском рынке превышала $800 за тысячу кубометров – даже эта цена, которая все равно ниже биржевых показателей, является колоссальной. Стоит ожидать, что России на переговорах с контрагентами будет предлагать не "кнут", а "пряник". Говорить, мол, "не будете переходить на рубль – мы вам отключим газ" никто с российской стороны не будет, так как все переговорные позиции РФ основаны на том, что мы надежный партнер, мы поставляем газ, что бы ни происходило, и даже сейчас это делаем, прокачивая газ через Украину", - подчеркнул Александр Фролов.



Скидка безусловно мотивирует европейские компании согласиться на торговлю в рублях, хотя конкретные условия контрактов еще предстоит определить. "Скорее всего, откажутся и предпочтут разорвать контракт только в одной компании – польской PGNiG. Дело в том, что у нее долгосрочный контракт с "Газпромом" истекает в 2022 году, а от его продления они отказались еще в 2016 году. Соответственно, сейчас для них очень удобное время совершить красивый политический жест. Все остальные, я думаю, с интересом рассмотрят возможные предложения. Логика происходящего достаточно понятна: часть наших валютных активов заморозили, следовательно, мы будем эти валютные активы возвращать любыми способами. Так что пусть теперь европейцы приходят к нам со своими евро, покупают на них рубли и рублями оплачивают газ, а затем и прочие товары", - заключил заместитель генерального директора Института национальной энергетики.