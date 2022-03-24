Десятки машин освободили из снежного плена спасатели в Армении

24 мар. 13:45

Армянские спасатели помогли более чем сотне человек и расчистили путь для порядка 80 машин, застрявших в снегу на трассе Цилкар-Спитак. Такое сообщение распространило МЧС РА.

Сегодня в 10.09 (9.09 мск) в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том, что из-за метели на участке дороги Цилкар-Спитак оказалась заблокирована машина.

В 12.13 (11.13 мск) спасатели на 19-м километре дороги Апаран-Спитак вытащили из снежного плена порядка 80 машин, оказав помощь порядка 130 гражданам. Движение на этом участке было восстановлено, пишет Sputnik Армения.