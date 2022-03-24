Следователь и адвокат попались на вымогательстве полумиллионной взятки на Ставрополье

24 мар. 13:22

Следователь МВД, при посредничестве адвоката вымогавший взятку у местного жителя, стал фигурантом уголовного дела в Ставрополе, такое сообщение распространила пресс-служба СУ СКР по краю.

Как установило следствие, в отношении жителя краевой столицы велась доследственная проверка по факту ДТП, в результате которого один человек получил серьезные ранения. В декабре прошлого года следователь предложил адвокату подозреваемого не привлекать его к уголовной ответственности - в обмен на 500 тыс рублей.

"Требование следователя адвокат передал своему доверителю. О противоправных деяниях подозреваемых мужчина сообщил правоохранительные органы", - пояснили в управлении.

В феврале при передаче адвокатом следователю этой суммы оба они были задержаны. В отношении полицейского открыто уголовное дело по ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере), адвоката - по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) УК РФ.

В ГУ МВД по Ставрополью уточнили, что проводится служебная проверка, если вина правоохранителя подтвердится, его уволят по отрицательным основаниям, он понесет наказание в установленном законом порядке, его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.