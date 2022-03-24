Отечественные авиадвигатели начинают разрабатывать в Екатеринбурге

24 мар. 12:57

Гоночная команда SNAG Racing совместно с авиационным конструкторским бюро Ecolibri запускают в Екатеринбурге лабораторию по созданию авиа- и автодвигателей. Об этом рассказал фронтмен команды, победитель Dakar, депутат заксобрания Сергей Карякин URA.RU.

"Это продолжение истории про постройку машины на водородном топливе. На базе своей команды мы создали стенд гибридной силовой установки для данного вида транспорта и продолжаем изучать параметры, режим работы и, скажем так, стараемся найти оптимальные режимы для повышения энергоэффективности", - цитирует его издание.

Карякин уточнил, что разработчики стремятся в том числе к импортозамещению, особенно важному на фоне западных санкций против России.

Депутат пояснил, что изучаемая технология универсальна: она может использоваться на разных видах транспорта, в том числе самолетах, и в частных домах, то есть применяться очень широко.

Планируется, что испытательный стенд в Екатеринбурге начнет действовать к лету.