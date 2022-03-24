НАТО хочет создать новые боевые группы в восточной части альянса

24 мар. 12:49

Главы стран НАТО рассмотрят вопрос создания четырех новых боевых групп в восточной части альянса, сообщил перед началом саммита в Брюсселе генсек организации Йенс Столтенберг.

По его словам, на повестке саммита - обновление сил сдерживания и обороны альянса в длительной перспективе.

"Первый шаг на этом пути - создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса, в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии", - цитирует генерального секретаря альянса РИА "Новости".

Столтенберг также выразил надежду, что лидеры НАТО договорятся о наращивании инвестиций в оборону.