Армения не обсуждает никакие документы с Азербайджаном

24 мар. 12:20

Баку и Ереван не обсуждают никакой документ - если бы он существовал, его невозможно было бы скрыть, заявил депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Владимир Варданян на брифинге в парламенте Армении.

Ранее, 22 марта, армянские СМИ опубликовали сообщения о предстоящей встрече лидеров Азербайджана и Армении в апреле в Брюсселе, после этого некоторые депутаты от националистического блока "Армения" подняли вопрос о готовящемся подписании некоего документа.

"Говорить о каком-либо документе излишне. Нужно понять, что речь в данном случае идет о международном договоре, который невозможно скрыть. Такие документы проходят через различные международные и внутригосударственные процедуры - ратификацию, в случае необходимости - и референдум", - цитирует Варданяна Sputnik Армения.

Парламентарий напомнил что после 1945 заключение тайных соглашений и договоров запрещено международным правом.