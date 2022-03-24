Союз журналистов России просит РКН и Генпрокуратуру принять меры против Google и YouTube

24 мар. 12:08

Союз журналистов России направит в МИД, Генпрокуратуру и Роскомнадзор обращение с просьбой "принять надлежащие меры" в отношении Google и YouTube, сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.

"Мы выступаем против ущемления прав и цензуры по отношению к СМИ по национальному признаку. Мы - за свободный доступ к информации от СМИ, соблюдающих законы и нормы профессиональной деятельности", - цитирует его ТАСС.

Соловьев обратил особое внимание на то, что Союз не призывает блокировать Google и YouTube, которые "дают доступ миллионам людей к информации", однако ведущиеся ими "предвзятая модерация и откровенная цензура" должны иметь последствия согласно российским законам.