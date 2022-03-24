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Минздрав запретит вывозить лекарства из Казахстана

Минздрав запретит вывозить лекарства из Казахстана

Власти Казахстана собираются ввести временный запрет на вывоз лекарств из страны, проект такого приказа Минздрава опубликован на портале открытых НПА.

Документ предполагает запретить на полгода вывоз с территории Казахстана лекарств любых форм, включая фармацевтические субстанции, медизделий, материалы и комплектующие для их производства, пишет Sputnik Казахстан.

Исключение будет сделано для транзитных перевозок, международной гуманитарной помощи, товаров для личного пользования и ряда других случаев.

Публичное обсуждение проекта должно завершиться до 6 апреля.

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