Минздрав запретит вывозить лекарства из Казахстана

24 мар. 11:59

Власти Казахстана собираются ввести временный запрет на вывоз лекарств из страны, проект такого приказа Минздрава опубликован на портале открытых НПА.

Документ предполагает запретить на полгода вывоз с территории Казахстана лекарств любых форм, включая фармацевтические субстанции, медизделий, материалы и комплектующие для их производства, пишет Sputnik Казахстан.

Исключение будет сделано для транзитных перевозок, международной гуманитарной помощи, товаров для личного пользования и ряда других случаев.

Публичное обсуждение проекта должно завершиться до 6 апреля.