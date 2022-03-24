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Жители Мариуполя получили гуманитарную помощь от России

Жители Мариуполя получили гуманитарную помощь от России

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Мариуполя, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Военнослужащие ВС РФ доставили в Мариуполь партию гуманитарной помощи. Для жителей города доставлены продуктовые комплекты, которые включают в себя продукты первой необходимости, а также бутилированную питьевую воду", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что порядка тысячи продовольственных наборов раздали российские военные местным жителям в одном из районов Мариуполя.

Стоит добавить, что безопасность жителей обеспечивали военные РФ и народной милиции ДНР.

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