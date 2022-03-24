В Германии признали, что не готовы к быстрому введению эмбарго на газ из России

24 мар. 11:35

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия в данный момент не может немедленно наложить эмбарго на российские энергоресурсы.

"Да, мы все еще не в состоянии немедленно наложить эмбарго на уголь, нефть и газ из России. Это нужно признать, и это достаточно горько, признавать это. Но то, что мы еще не можем это сделать, не означает, что мы ничего не делаем. Шаг за шагом мы сейчас занимается сокращением угля, нефти и газа стратегически", - цитирует Хабека РИА Новости.

Вице-канцлер также поблагодарил компании в ФРГ, которые "принимают участие, уже сейчас участвуют в том, чтобы пошагово реализовать эмбарго".