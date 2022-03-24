Лжеправоохранитель вымогал деньги у интернет-знакомой в Карачаево-Черкесии

24 мар. 11:39

Житель Карачаево-Черкесии вымогал деньги у интернет-знакомой, угрожая предать огласке их переписку. Сообщение о преступлении опубликовано на сайте ГУ МВД по КЧР.

В отдел полиции по Усть-Джегутинскому району обратилась 40-летняя жительница села Чапаевское, которая рассказала, что в социальной сети познакомилась с мужчиной, он представился правоохранителем.

Однако вскоре ее новый приятель стал вымогать у нее 70 тыс, угрожая в противном случае опубликовать переписку с ней.

Женщина договорилась с ним о передаче 30 тыс рублей в условленном месте, где его задержали с поличным.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество). С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Идет расследование.