В России выявили 25,3 тыс случаев коронавируса

24 мар. 11:10

В России за минувшие сутки выявили 25 387 новых случаев коронавируса.

В Петербурге новых случаев 1 279, в Москве - 1 163, в Подмосковье - 389. В Краснодарском крае - 615, в Ставропольском крае - 163, в Крыму - 368, в Дагестане - 82, в Кабардино-Балкарии - 43, в Адыгее - 71, в Карачаево-Черкесии - 36, в Северной Осетии - 30, в Ингушетии - 30, в Чечне - 15.

Общее число случаев инфицирования в России достигло 17 690 008.

Госпитализированы за сутки 4 540 человек, что на 35% меньше, чем накануне. Выздоровели за сутки 66 476, с начала пандемии - 16 483 898. Умерли за сутки 418 пациентов, за все время - 366 220.