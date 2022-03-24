Транскам и Верхний Ларс закрыты из-за непогоды

24 мар. 11:10

Движение всех видов транспорта запрещено по Транскавказской магистрали, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

В нем говорится, что из-за возможного схода снежных лавин на Южной Осетии, в соответствии с рекомендацией МЧС республики, запрещено движение всех видов транспорта на участке "населенный пункт Бурон - Северный портал Рокского тоннеля".

Запрет действует в обоих направлениях с 10:00 мск.

Кроме того, закрыта Военно-Грузинская дорога - для всех видов автотранспорта на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ с 10:40 мск.