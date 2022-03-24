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Ставропольские аграрии готовы изменить схемы зарубежных поставок зерна

Ставропольские аграрии готовы изменить схемы зарубежных поставок зерна

Ставропольские производители зерна смогут оперативно переориентироваться на железнодорожные и автомобильные экспортные поставки, поскольку у них пока нет возможности его перевозки в другие страны морским транспортом.

"Ряд иностранных компаний либо прекратили работу в акватории Черного моря, либо пока стоят на паузе. Губернатор края Владимир Владимиров проводил встречу с крупной организацией, которая занимается логистикой. Перейдем на железнодорожный транспорт, перейдем на автомобильный транспорт", - сообщил министр сельского хозяйства края Сергей Измалков, передает "Это Кавказ".

Ежегодно Ставрополье экспортирует от 5 до 7 млн т зерна. Его традиционные рынки сбыта - Турция, Египет, Азербайджан, Грузия. По транспорту сейчас определяются логистические цепочки. Так или иначе, зерно там будет востребовано, - пояснил Измалков.

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