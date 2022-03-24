Сотрудник больницы сдал в ломбард украшения доверившейся ему пациентки

24 мар. 10:56

Пожилая пациентка стала жертвой мошенника-сотрудника больницы в Ставрополе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Женщина 69 лет проходила лечение в больнице. Когда ей понадобились средства личной гигиены, она попросила купить их работников медперсонала, а для оплаты отдала им ювелирные украшения.

Помочь пенсионерке вызвался 23-летний работник учреждения, который сдал ее украшения в ломбард, полученные же деньги - около 30 тыс рублей - потратил на свои нужды. Для пациентки он ничего не купил.

Потерпевшая обратилась в полицию, открыто уголовное дело по статье "Мошенничество", передает "Сайт Ставрополя 1777".