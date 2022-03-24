Неизвестные "заминировали" керченские школы

24 мар. 10:49

Власти крымской Керчи сегодня были вынуждены эвакуировать школьников и персонал трех керченских школ из-за полученных сообщений о "минировании", - заявили в пресс-службе городской администрации.

"Три школы эвакуировано, остальные на каникулах. Причина – сообщения о "минировании", - рассказали в администрации, передает РИА Новости.

Сейчас в школах проходят оперативные мероприятия правоохранителей.

Напомним, сообщения о "минировании" с угрозами в адрес учеников и педагогов начали поступать в конце января в школы всех городов полуострова, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы поступают из-за рубежа.

Все сообщения не подтвердились.