РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Неизвестные "заминировали" керченские школы

Неизвестные &quot;заминировали&quot; керченские школы

Власти крымской Керчи сегодня были вынуждены эвакуировать школьников и персонал трех керченских школ из-за полученных сообщений о "минировании", - заявили в пресс-службе городской администрации.

"Три школы эвакуировано, остальные на каникулах. Причина – сообщения о "минировании", - рассказали в администрации, передает РИА Новости.

Сейчас в школах проходят оперативные мероприятия правоохранителей.

Напомним, сообщения о "минировании" с угрозами в адрес учеников и педагогов начали поступать в конце января в школы всех городов полуострова, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы поступают из-за рубежа.

Все сообщения не подтвердились.

1020 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version