Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан

24 мар. 10:38

Оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что с 30 марта Россия снимает ограничения на поездки в Казахстан и Монголию.

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участник российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все ограничения будут сняты 30 марта 2022 года, начиная с 0 часов 00 минут по московскому времени.