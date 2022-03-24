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Непогода вновь закрыла Верхний Ларс для большегрузов

Непогода вновь закрыла Верхний Ларс для большегрузов

Дорожные власти Грузии сегодня утром вновь ограничили движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге, для легкового транспорта проезд открыт, - сообщает пресс-служба главного управления МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из Российской Федерации с 08:40 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

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