Непогода вновь закрыла Верхний Ларс для большегрузов

24 мар. 10:30

Дорожные власти Грузии сегодня утром вновь ограничили движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге, для легкового транспорта проезд открыт, - сообщает пресс-служба главного управления МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из Российской Федерации с 08:40 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".