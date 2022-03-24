ШОС активно изучает вопрос о получении Азербайджаном и Арменией статуса наблюдателя

24 мар. 10:25

Вопрос о получении Азербайджаном и Арменией статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества активно изучается, сообщил в интервью ТАСС генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

"В этом отношении я лично настроен оптимистично, хотя на данный момент не могу назвать точное время", - отметил он.

Генсек ШОС подчеркнул значимость такого фактора, как двусторонние отношения между Баку и Ереваном.

"В то же время государства - члены ШОС единодушны в том, чтобы не вносить двусторонние противоречия в организацию", - отметил Мин.

По его словам, это условие обязательно для каждой страны, которая стремится войти в "семью ШОС".