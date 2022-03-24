Почему доллар начал падать?

Курсы доллара и евро дешевеют на Мосбирже; рубль растет к бивалютной корзине, продолжая позитивную динамику предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов доллар стоил 97,02 рубля (-72 копейки к уровню предыдущего закрытия). Курс евро составил 106,65 рублей (-1,36 рубля к уровню закрытия среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,01 рубля, составив 101,35 рублей.

Кроме того, доллар оказался на 5,7 рублей ниже уровня действующего официального курса, евро - на 6,6 рублей ниже официального курса.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, курс рубля перешел к росту благодаря распоряжению президента России Владимира Путина о продаже газа за рубеж за рубли. "Эта ситуация напрямую повлияла на курс рубля: благодаря решению президента рубль вновь стал свободно конвертируемой. Естественно, это повысило статус нашей валюты и доверие к ней. В результате мы уже видим, как рубль укрепляется", - сказал он.



Теперь изменится логика международных расчетов с Россией, которая будет и далее переводить продажи товаров за рубеж в рубли. "По моей оценке, сейчас оправданная цена рубля – около 50 рублей за доллар. Разумеется, геополитические факторы будут играть соответствующую роль. Рубль как средство расчетов при международных операциях будет способствовать тому, чтобы он укреплялся и далее, однако значительное укрепление начнется только после спада геополитической напряженности", - предупредил Анатолий Аксаков.