В Крыму начали закачку воды во второй участок Северо-Крымского канала

24 мар. 10:17

В Крыму включили первую насосную станцию для подъема и перекачки воды по следующему участку Северо-Крымского канала - вода начала заполнять сухое русло канала до насосной станции-2, - сообщили в комитете по водному хозяйству республики.

"Вчера насосная станция номер 1 заработала. Это необходимо, чтобы заполнить сухой участок канала вплоть до второй насосной станции – второй подъем. Конечная цель – заполнить весь канал и раздать воду по водохранилищам и ответвлениям канала", - рассказал заместитель главы госкомводхоза Альберт Кангиев, передает РИА Новости.

Промежуток между первой и второй насосными станциями составляет 80 км – затем воду пустят дальше, она будет заполнять Феодосийское, Ленинское, Сокольское, Станционное, Фронтовое, Самарлинское и Межгорное водохранилища.