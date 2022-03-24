В Крыму объявили выходные по случаю религиозных праздников

24 мар. 10:12

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении выходными днями 25 апреля и 11 июля - понедельники, которые следуют за Пасхой и Курбан-байрамом.

"Объявить нерабочими праздничными днями: 25 апреля 2022 года - в связи с празднованием дня Пасхи Христовой; 11 июля 2022 года - в связи с празднованием Курбан-байрама", - сказано в документе.

В указе также говорится, что крымчане будут отдыхать с соответствии с федеральным законом 1997 года "О свободе совести и о религиозных объединениях" и местным законом 2014 года "О праздниках и памятных датах в Республике Крым".