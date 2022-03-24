Наркопритон в Соленом Озере ликвидировали на Ставрополье

24 мар. 10:12

Притон для употребления наркотиков "прикрыли" в Петровском округе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по краю.

Во время оперативных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили, что 34-летний житель хутора Соленое Озеро содержит притон.

"Установлено, что гражданин систематически предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для потребления наркотических средств. Взамен так называемые клиенты расплачивались с хозяином притона наркотическими средствами, алкогольной продукцией или деньгами", - пояснили в полиции.

При обыске в домовладении подозреваемого сотрудники полиции нашли и изъяли предметы и посуду со следами растительных и синтетических наркотиков, это было подтверждено экспертизой.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).