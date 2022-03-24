Узбекистан получил скидку на транзит грузов через Грузию и Азербайджан

24 мар. 10:03

Власти Узбекистана договорились с Грузией, Азербайджаном и Туркменистаном о предоставлении скидок на транзит грузов, - сообщил первый замминистра инвестиций и внешней торговли страны Азиз Воитов.

"Недавно мы смогли договориться со странами-партнерами, в частности, Азербайджаном и Грузией. Сейчас из портов этих стран идут поставки товаров на 30% дешевле. Мы смогли договориться и снизить расходы в Каспийском море. Также есть договоренность по уменьшению транспортных расходов на 50% с портами Туркменбаши и Баку", – рассказал он в эфире телеканала "Узбекистан-24", передает Podrobno.uz.

Министерствами и ведомствами ведется и работа по открытию новых транспортных коридоров. Так, 16 марта был впервые отправлен груз в Узбекистан из порта Мумбаи через Пакистан и Афганистан. Это стало историческим событием, - добавил замминистра.