Евросоюзу предрекли голод

24 мар. 9:55

Антироссийские санкции вызовут голод и рост цен в Евросоюзе, сообщил зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.

Сенатор отметил, что решение ЕС об отключении от российских ресурсов привело к резкому росту цен. По его словам, сложившаяся в Европе ситуация только усугубит положение стран-членов ЕС.

"Если раньше Россия кормила миллионы людей за рубежом, сейчас, чтобы не допустить никакого дефицита, мы сказали: кормим пока себя, производство не снижаем", - цитирует Климова Ura.ru.