Иностранцев, которых подвела арендованная машина, спасли в горах Алматинской области

24 мар. 9:56

Спасатели помогли туристам из Бельгии и Франции, застрявшим в горном ущелье в Алматинской области из-за сломавшейся машины, такое сообщение распространила пресс-служба ДЧС региона.

ЧП случилось в Енбекшиказахском районе Кокпек у водохранилища "Бартогай". Накануне вечером на пульт дежурного поступил сигнал о попавших в трудную ситуацию двух туристах из Бельгии и Франции.

На месте событий спасатели установили, что иностранцы взяли в аренду автомобиль, чтобы посетить местные природные достопримечательности, но машина сломалась.

"Исправить самостоятельно поломку они не смогли и вынуждены были обратиться за помощью по спутниковой связи. После того, как установили координаты и местоположение, к иностранцам в половине второго ночи прибыли спасатели и отправили в Алматы", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Сначала просьбу о помощи получила компания, предоставляющая услуги связи в США, затем информацию передали через посольство Казахстана в полицию Алматы, правоохранители же информировали ДЧС Алматинской области.