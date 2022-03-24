СМИ: индийская госкомпания продолжит закупать российскую нефть

24 мар. 9:43

Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation (IOC) накануне купила 3 млн баррелей российской нефти марки Urals и 2 млн баррелей западноафриканской нефти, - сообщает издание Deccan Herald со ссылкой на источники.

Нефть марки Urals приобретена у трейдера Vitol на условиях поставки со "скидкой", и это уже вторая покупка нефти Urals компанией за последнее время. Ранее в этом месяце компания закупила аналогичные объемы Urals у Vitol для поставки в мае, - передает РИА Новости.

Сейчас ведутся переговоры по различным вопросам покупки российской нефти, - сообщил ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури. Позднее газета Business Standard со ссылкой на источники сообщила, что Индия может импортировать из России до 15 млн баррелей сырой нефти.