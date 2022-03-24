В Японии не поняли заявление России об оплате газа рублями

24 мар. 9:38

Глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки сообщил, что Токио еще не понимает целей Москвы, которая вчера заявила о переводе в рубли расчетов за поставки газа в недружественные страны, и способов, как это может быть реализовано.

По словам министра, "в настоящее время правительство ведет обсуждение с ответственными министерствами и агентствами для оценки ситуации".

"Откровенно говоря, мы не совсем пока понимаем цели и то, как это будет осуществляться. Мы планируем продолжать взаимодействие со странами G7 и международным сообществом с тем, чтобы Россия заплатила высокую цену за свои действия, но также и провести оценку возможного влияния экономических санкций против России на японскую экономику и финансовые рынки для своевременного реагирования", - цитирует Судзуки РИА Новости.