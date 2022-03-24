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Грузия одной из первых в мире получила препарат против коронавируса Паксловид

Грузия одной из первых в мире получила препарат против коронавируса Паксловид

Грузия стала одной из первых стран мира, получившей антикоронавирусный препарат Паксловид, подчеркнул директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Он указал, что Минздрав страны, при помощи международных партнеров, начал решать вопрос о закупке Паксловида, выпускаемого компанией Pfizer, еще тогда, когда многие страны не знали, что он существует.

Главврач напомнил, что, согласно исследованиям, Паксловид на 89% уменьшает риски госпитализации и смертности, спрос на него очень велик, цена препарата высока.

"Медикамент уже в Грузии, и его использование начнется в ближайшие дни", - цитирует Церцвадзе Sputnik Грузия.

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