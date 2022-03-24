Грузия одной из первых в мире получила препарат против коронавируса Паксловид

24 мар. 9:35

Грузия стала одной из первых стран мира, получившей антикоронавирусный препарат Паксловид, подчеркнул директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Он указал, что Минздрав страны, при помощи международных партнеров, начал решать вопрос о закупке Паксловида, выпускаемого компанией Pfizer, еще тогда, когда многие страны не знали, что он существует.

Главврач напомнил, что, согласно исследованиям, Паксловид на 89% уменьшает риски госпитализации и смертности, спрос на него очень велик, цена препарата высока.

"Медикамент уже в Грузии, и его использование начнется в ближайшие дни", - цитирует Церцвадзе Sputnik Грузия.