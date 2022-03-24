Власти Узбекистана обеспечат стабильность импорта и цен на продукты

24 мар. 9:26

Правительство Узбекистана обеспечит стабильность импорта продовольствия и цен на него на внутреннем рынке – такое поручение дал президент страны Шавкат Мирзиеев.

"Сегодня в мире наблюдаются проблемы с поставками продуктов питания и значительные колебания цен на них. Поэтому кабинету министров поручено обеспечить потребности населения путем поддержания стабильности цен на внутреннем рынке, оказания помощи предпринимателям, осуществляющим импорт пшеницы, растительного масла, сахара и других продуктов питания", - сообщил президент, передает Sputnik Узбексистан.

Основная задача правительства – добиться снижения инфляции и обеспечения скорейшего возвращения ее показателей к целевым показателям, - отметил президент, также подчеркнув важность ежедневного мониторинга ситуации на внутреннем валютном рынке и информирования предпринимателей и широкой общественности о текущей обстановке.