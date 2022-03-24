Шестилетний ребенок погиб в ночном ДТП с мемориальной плитой в Армении

24 мар. 9:24

Ребенок стал жертвой ДТП в Араратской области, об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал об аварии у села Саят-Нова был получен ночью в 03:15.

Оказалось, что на 4-м километре дороги Масис-Эчмиадзин Opel Vectra B, за рулем которого был Б.Г. (1992 г.р.), выехал за пределы трассы, ударился в мемориальную плиту у обочины и перевернулся.

До приезда спасателей водитель и пассажиры С.А. и А.Г. (1996 г.р.) были госпитализированы в медцентр "Эребуни" в Ереване. Автолюбитель от медпомощи отказался, А.Г. после ее получения был выписан, С.А. находится в тяжелом состоянии.

Еще один пассажир - ребенок 2016 г.р. - был направлен в ереванский медцентр "Сурб Аствацамайр", но скончался по дороге.