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Военные РФ доставили гумпомощь в Чернигов

Военные РФ доставили гумпомощь в Чернигов

Жители пригорода Чернигова получили гуманитарную помощь от российских военных, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Жителям населенного пункта доставили продуктовые наборы, средства гигиены, детское питание, питьевую бутилированную воду. Военными медиками проведен медицинский осмотр, нуждающимся оказана первая медицинская помощь, а также переданы необходимые лекарства", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что мирные жители, которые захотели покинуть населенный пункт, были эвакуированы.

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