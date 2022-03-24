Военные РФ доставили гумпомощь в Чернигов

24 мар. 9:21

Жители пригорода Чернигова получили гуманитарную помощь от российских военных, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Жителям населенного пункта доставили продуктовые наборы, средства гигиены, детское питание, питьевую бутилированную воду. Военными медиками проведен медицинский осмотр, нуждающимся оказана первая медицинская помощь, а также переданы необходимые лекарства", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что мирные жители, которые захотели покинуть населенный пункт, были эвакуированы.