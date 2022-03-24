Непогода закрывает казахстанские дороги

24 мар. 9:11

В связи с ухудшением погодных условий в Казахстане закрыт ряд участков автомобильных дорог, также закрывается автодорога из Нур-Султана до границы Павлодарской области, - сообщил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в своем Telegram-канале.

На данный момент для всех видов транспорта проезд закрыт на участке от границы Костанайской области до города Державинск, на участке автодороги Жезказган-Петропавловск в Акмолинской области, участок трассы Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты в Павлодарской области, часть дороги Караганда-Аягоз-Бугаз в Восточно-Казахстанской области, часть трассы Жезказган-Петропавловск в Карагандинской области, - передает МИА "Казинформ".

Три с половиной тысячи сотрудников и более тысячи единиц спецтехники "Казавтодора" устраняют последствия непогоды и обеспечивают бесперебойное дорожное движение на нескольких междугородних трассах.

Временное ограничение движения введено в связи с ухудшением погодных условий: метель, гололед, ограничение видимости, - сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.