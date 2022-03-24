Росавиация: режим ограничения полетов на Юг России продлен до апреля

24 мар. 9:09

Полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста не будут совершаться до 03:45 мск 1 апреля, о продлении режима ограничения сообщается на сайте Росавиации.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - сказано в сообщении.

Все прочие воздушные гавани России, в том числе международные, функционируют в обычном режиме.

Росавиация рекомендует пассажирам получать информацию обо всех изменениях в расписании аэропортов и авиакомпаний на их официальных сайтах, а также в соцсетях.