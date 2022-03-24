Российские автодилеры пытаются заработать на остатках запасов

24 мар. 8:58

Автомобильные дилеры в России начали поднимать цены на машины в 2-2,5 раза, - рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

"В России фактически начались спекуляции на автомобильном рынке. Дилеры сильно накручивают цену, причем они это делают без привязки к валютному курсу, они пытаются действовать на опережение изменений курса рубля и тем самым создают ажиотаж. То есть идет банальная спекуляция, и автомобиль может стоить в два или два с половиной раза дороже, чем раньше", - пояснил эксперт, передает РИА Новости.

Причина таких действий - дилеры ожидают дефицита и пытаются продать оставшийся у них товар как можно дороже.

В то же время нехватка автомобилей на российском рынке продлится недолго: рано или поздно поставки автомобилей в Россию вновь вырастут за счет корейских или китайских поставщиков, а возможно, на рынок вернутся и западные производители - уверен Ян Хайцеэр.