"Стелс-омикрон" не принесет новой волны коронавируса - Роспотребнадзор

24 мар. 8:44

Несмотря на то, что доля "стелс-омикрона" в России растет и он есть уже практически во всех регионах страны, резкого подъема заболеваемости коронавирусом не ожидается, - заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"В РФ доля BA.2 также стабильно растет и в центральной части страны составляет сейчас более половины от всех новых выявленных случаев "омикрона", присутствуя практически во всех регионах страны", - рассказал Хафизов, подчеркнув, что резкого подъема заболеваемости коронавирусом в России не ожидается, так как очень большая доля населения уже иммунизирована - с помощью вакцинации или перенесенной ранее болезни, передает РИА Новости.

"Число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов, а в Москве цифры так вообще близки к минимумам с начала пандемии", - отметил Хафизов.

Напомним, после появления и распространения по всему миру штамма "омикрон" специалисты стали различать несколько его сублиний: BA.1, BA.2, BA.3. Линия ВА.2 получила название "стелс-омикрон".